Holger Raumann kandidiert für die AfD : Deutschland kommt zuerst

Holger Raumann trat 2017 in die AfD ein und wurde 2020 in den Stadtrat von Moers gewählt. Foto: AfD

Kreis Wesel Holger Raumann aus Moers tritt für die AfD im Wahlkreis Wesel I an. Mit Politik hatte er nichts am Hut, dann kam die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Warum der 52-Jährige Versicherungskaufmann das Credo von Ex-US-Präsident Donald Trump importieren will.