Schwere Schäden : Briefkasten-Explosion reißt Anwohner in Wesel aus dem Schlaf

Briefkasten-Explosion reißt Anwohner in Wesel aus dem Schlaf

Wesel Die Explosion eines Briefkastens hat in der Nacht zu Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in Wesel erschüttert. Die Druckwelle hat nicht nur das Haus beschädigt.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch einen Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in Wesel gesprengt. Die Explosion habe die Bewohner des Hauses aus dem Schlaf gerissen, berichtete die Polizei.