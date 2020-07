Verdacht auf Sprengkörper : Bomben in Wesel: Evakuierung kann früher kommen

Szene von den Sondierungsarbeit in der Leipziger Straße am Montag Foto: Fritz Schubert

Wesel Bei der schon Freitag angekündigten und am Montag gestarteten Suche nach Bomben auf der Straßenbaustelle im Zitadellenviertel erhärtet sich der Verdacht. Ordnungsdezernet Klaus Schütz teilte am Dienstagnachmittag mit, dass eventuell schon am Mittwochnachmittag oder -abend eine Entschärfungsaktion samt Evakuierung großer Teile der Weseler Innenstadt durchgeführt werden muss.

Letztendliche Klarheit gibt es noch nicht. Gewissheit, ob tatsächlich ein oder zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unter der Erde schlummern, gebe es erst Mittwoch gegen Mittag. Dafür müssten die beiden Stellen im Raum Leipziger und Dresdner Straße erst freigelegt werden. Sollte sich der Verdacht außerhalb des Hauses Leipziger Straße 5 bewahrheiten, bräuchte dort dann auch nicht mehr unter dem Gebäude gesucht werden (wir berichteten).

Die Pläne für das je nach Bombentyp erforderliche Folgeszenario liegen bereit. Wenn entschärft werden muss, so Schütz weiter, werde sofort die Öffentlichkeit informiert – per Internet, Handzetteln und Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr. Das Marien-Hospital Wesel wird voraussichtlich um eine Komplettevakuierung herumkommen und lediglich mit hausinternenen Verlagerungen in hintere Bereiche auf die Gefahrenlage reagieren müsssen. Als zentrale Sammelstelle für Evakuierte wird die Rundsporthalle auf dem Fusternberg dienen.