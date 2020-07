Drei Vermummte sprengen Geldautomat in Kamp-Lintfort

Explosion in der Nacht

Kamp-Lintfort Eine Explosion in der Nacht zu Mittwoch hat die Kamp-Lintforter aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte haben gegen 4 Uhr früh einen Geldautomaten an der Moerser Straße gesprengt.

Drei Unbekannte haben in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten danach, wie ein dunkles Auto mit hohem Tempo in Richtung Autobahn davonfuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.