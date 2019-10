An der Rheinpromenade : Ärger über geplante Pappel-Fällung

Wesel Am Pkw-Parkplatz nahe der Hafenbahn werden demnächst fünf alte Bäume gefällt.

Arnold Tennagels war kürzlich an der Rheinpromenade und hat dort am kleinen Pkw-Parkplatz an den Bahngeleisen ein halbes Dutzend Pappeln mit je einem roten, aufgesprühten Punkt entdeckt. Ein Zeichen dafür, dass die Bäume über kurz oder lang gefällt werden. „Das sind doch schöne, gesunde Pappeln. Ich frage mich, warum diese gefällt werden müssen. Offensichtlich hat der städtische Betrieb ASG etwas gegen Pappeln“, glaubt Tennagels. Denn auch auf der Landzunge am Rhein würden immer wieder Pappeln gefällt. Was der Weseler ebenfalls nicht verstehen kann, ist, dass ausrangierte Sitzbänke, die einst an der Rheinpromenade standen, nun auf den Rasenflächen entlang der Fischertorstraße platziert sind. „Das ist für die ASG-Mitarbeiter, die den Rasen mähen müssen und von denen es wenige gibt, ein Hindernis“, sagt Tennagels.