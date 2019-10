Bauen, Armut und Verkehr : Beirat fordert mehr Wohnraum für Ältere

Schermbeck Der Schermbecker Seniorenbeirat plant für 2020 zudem eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Altersarmut.

Gleich mit mehreren kommunalpolitischen Themen befasste sich der Seniorenbeirat am Montagnachmittag in seiner sechsten Sitzung im Begegnungszentrum. Einstimmig beschloss der von Friedhelm Stoltenberg geleitete Seniorenbeirat, anzuregen, kostengünstigen und altersgerechten Wohnraum für ältere Bürger zu schaffen.

Dem Vorschlag von Brigitte Scheffler, Genehmigungen für den Ausbau bestehender Häuser zu erleichtern, um älteren Bürgern und deren Kindern ein nahes Zusammenleben zu erleichtern, schloss sich auch Volker Schulte-Bunert an. Er empfahl in Richtung Baugenehmigungsbehörde beim Kreis Wesel „eine nicht zu enge Sicht“ im Genehmigungsverfahren. Verwaltungsmitarbeiterin Irmgard Schwenk verwies hingegen auf „klare gesetzliche Vorgaben“ der Bauleitplanung. Beiratsmitglied Manfred Knappernatus kritisierte zudem das Genehmigungsverfahren für mehr als 40 Wohneinheiten am Marienheim. Bei seiner Frage nach dem „Verursacher der Stolpersteine“, erfuhr er von Schwenk, dass die Bauanträge beim Kreis Wesel lägen. Die Baugenehmigung werde in den nächsten Wochen erwartet, teilte die Verwaltungsmitarbeiterin Isabella Palik mit.