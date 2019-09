Pläne für Hamminkeln : Bis zu 72 Prozent mehr Einzelhandelsfläche

Hamminkeln In Hamminkelns Mitte würde die Bebauung am Rathaus das Handelsangebot komplettieren und erhöhen. Stärkung oder zu viel Konkurrenz ist da eine Frage.

Zwei Gutachten wurden in Auftrag gegeben, eines – das Verkehrskonzept für Hamminkelns Mitte – fehlte trotz Ankündigung komplett, weil die nötige Datengrundlage noch nicht aufbereitet ist. Für das zweite – die Teil-Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes von 2015 inklusive einer Markt- und Verträglichkeitsanalyse für die konkrete Planung am Standort Rathaus – reichte das Material nur zur ersten Lesung. Für konkrete Empfehlungen, so Gutachterin Gudula Böckenholt, benötige man höheren Erkenntnisstand.

Dennoch lassen erste Zahlen aus drei Erweiterungsvarianten aufhorchen: Die Verkaufsfläche im Ortskern Hamminkeln soll zwischen 57 und 72 Prozent steigen. Das hat auch mit den Ansiedlungen des dm-Marktes und von Takko an der Raiffeisenstraße zu tun, vor allem aber mit Plänen jenseits der Blumenkamper Straße in Verbindung zum Rathaus – also am Rand des Kernbereichs der Einkaufsstadt. Seit der letzten Erhebung von 2015 mit 186 Einzelhandelsbetrieben und 42.950 Quadratmetern Verkaufsfläche ist die Ladenzahl in der Gesamtstadt auf 166 gesunken, die Fläche um 1285 Quadratmeter gestiegen. Hamminkeln und Dingden sind mit Zuwächsen weiter die Einkaufsdörfer Nummer eins. Rückgänge haben Mehrhoog und Brünen zu verzeichnen. Drei Planvarianten mit 3780 und 3000 mehr Quadratmetern Verkaufsfläche in Hamminkeln Ort würden besagte Prozentsteigerungen bewirken.