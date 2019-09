Älteres Ehepaar in Wesel reagiert richtig : „Sohn vor Haftrichter“: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Dreiste Betrüger rufen Senioren an, um an deren Geld zu kommen. Foto: Pixabay

Wesel Die Polizei berichtet von einem ungewöhnlichen Trickbetrug in Wesel, bei dem ein Unbekannter Senioren eine vermeintlich schlimme Nachricht am Telefon mitteilt, um Geld zu ergaunern.

Angesichts aktueller Fälle einer neuen Masche von Trickbetrug im Kreis Wesel spricht die Polizei eine Warnung aus. Am Dienstag, so teilt die Polizei mit, kam es kreisweit zu mindestens 14 Trickbetrügereien. In einem Fall erhielt eine 81-jährige Weselerin am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen Anruf. Der Mann am Ende der Leitung stellte sich als Hauptkommissar Müller aus Oberhausen vor und erklärte der Dame in stockendem Ton, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein 15-jähriges Mädchen gestorben sei.