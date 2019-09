Geld erbeutet : Mann überfällt Busfahrer und bedroht ihn mit Pistole

Hünxe Von dem Gesuchten liegt eine Personenbeschreibung vor. Polizei hofft auf Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag in Hünxe an einer Haltestelle einen Busfahrer überfallen und ist anschließend vom Tatort geflüchtet. Der bislang unbekannte Tätern war am Bahnhof in Wesel in den Bus der Linie SB 21, von Wesel in Richtung Gewerbegebiet Hünxe, eingestiegen. Er war der einzige Fahrgast im Bus. An einer Haltestelle im Hünxer Gewerbepark an der Otto-Hahn-Straße kam der Unbekannte zu dem 43-Jährigen Busfahrer nach vorne und bedrohte ihn mit einer Pistole, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er forderte den Busfahrer in akzentfreiem Deutsch auf, ihm Geld zu geben. Nachdem der 43-jährige dem Täter die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und sein privates Portemonnaie gegeben hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Röntgenstraße.