Wesel und Hamminkeln : Neue Karte zeigt Folgen von A3-Anschluss

Wesel/Hamminkeln Wie wirkt sich ein neuer Autobahnanschluss zwischen Wesel und Hamminkeln auf den innerstädtischen Verkehr in Wesel aus? Eine neue Karte, die nun der Politik vorliegt, zeigt die Effekte. Am Dienstag debattierte der Rat.

Wie würde sich der seit Jahrzehnten diskutierte, aber bisher nicht umgesetzte neue Autobahnanschluss zwischen Wesel und Hamminkeln in Höhe der B 70 auf den innerstädtischen Verkehr auswirken? Welche Positiveffekte gibt es? Diese Frage ist mit einer neuen Karte, die das Ingenieurbüro Rödel & Pachan erstellt hat, nun zumindest in der Theorie beantwortet. Ein Verkehrsgutachten zum neuen Autobahnanschluss mit dem Prognosezeitraum 2030 liegt der Politik schon länger vor. Überraschend präsentierte der Gutachter ThomasRödel jüngst im Stadtentwicklungsausschuss nun auch eine Karte, die die Effekte eines A3-Anschlusses direkt in Wesel aufzeigt.

Klar wird: Die staugeplagte Schermbecker Landstraße wird deutlich entlastet, auch viele innerstädtische Weseler Straßen werden weniger Verkehr tragen müssen. Einen Positiveffekt hat dabei auch die noch nicht fertiggestellte Südumgehung, die in den Berechnungen bereits berücksichtigt ist. Würde sie gebaut, ohne dass der neue Autobahnanschluss kommt, würde die Schermbecker Landstraße noch mehr belastet als bisher. Diesen Effekt will die Stadt Wesel unbedingt verhindern. Das Kartenmaterial transportiert also viele Positivbotschaften für Wesel: Während viele Pkw-Fahrer, die aus dem Weseler Nordosten, Hamminkeln und Bocholt kommen, bisher oft noch über die B 8 mitten durch Wesel in Richtung Rheinbrücke fahren, würden viele Fahrer mit der fertigen Südumgehung und einem A 3-Anschluss bei Brünen künftig andere Wege nehmen. Die Verkehrsbelastung auf der A 3 würde dabei steigen, Wesel selbst würde entlastet. Dieser Effekt ist gewünscht. Drei wesentliche Effekte nannte Gutachter Thomas Rödel in der für Dienstagabend vorliegenden Ratsvorlage: Die geplante Anschlussstelle an der B 70 habe in südlicher Richtung nach Wesel eine deutlich stärkere Bedeutung als nach Brünen. In Wesel seien Entlastungseffekte sowohl von Nordwesten als auch von Osten erkennbar. „Durch die zusätzliche Anschlussstelle wird das Weiterfahren auf der A 3 für Teile des Quell- und Zielverkehrs bis dort zur besseren Route“, heißt es. Die Frage, auf welchem Wege Brünen umfahren wird, sei für Wesel nicht von großer Relevanz.