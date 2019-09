Einsatzkräfte aus Brünen, Drevenack und Obrighoven : Drei Feuerwehren üben in Brünen

Drei Feuerwehren üben in Brünen

An der Übung waren gut 60 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Brünen, Drevenack und Obrighoven beteiligt. Foto: FB

Kürzlich fand die bereits seit gut zehn Jahren regelmäßig einmal im Jahr stattfindende gemeinsame Feuerwehr-Übung in Brünen statt. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Brünen, aus Hünxe-Drevenack und Wesel-Obrighoven mit insgesamt 60 Einsatzkräften.

Am frühen Abend machten sich die Einheiten auf den Weg zum Übungseinsatz an der Straße Am Mühlenbach.