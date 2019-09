Nigerianerin bedankt sich bei Helfern : Eine Geschichte gelungener Integration aus Mehrhoog

Mehrhoog Rashidat Adebayo aus Nigeria wurde mit ihren Kindern im Dorf heimisch. Nun dankt sie dem Verein Mehrhoog hilft und allen Unterstützern auf ganz besondere Weise.

Rashidat Adebayo sei damals hochschwanger gewesen und hätte schon wenige Tage nach ihrer Ankunft das dritte Kind bekommen, erzählt Kraayvanger. Trotz guter Ausbildung als Rechtsanwältin in ihrer Heimat musste sie Nigeria, das westafrikanische Land am Golf von Guinea mit rund 190 Millionen Einwohnern, verlassen. Grund war Lebensgefahr für ihr erstes Kind Ameer, das schwer behindert ist.

Das sorgte für schwere Familienkonflikte, denn die Tötung durch den Schwiegervater, der eine Art Medizinmann ist, sei angekündigt worden, berichtet Kraayvanger. Rashidat Adebayo und ihre Kinder kamen nach der Flucht nach Mehrhoog, wo sie von Beginn an von Irene Kortmann, Patin von Mehrhoog hilft, betreut wurden. Nach dem ersten Aufenthalt in der Unterkunft Belenhorst bekam die Frau sechs Wochen nach Geburt ihres dritten Kindes in Mehrhoog über die Familie Kortmann eine eigene Wohnung. „Das größte Problem, das dann vor Ort aufkam, war, dass die Abschiebung drohte, obwohl ihr ältestes Kind schwer behindert ist und ein Aufenthalt in Nigeria nie zu einer Verbesserung seines Zustandes führen konnte“, heißt es bei Mehrhoog hilft. Die Unterstützer rückten zusammen, suchten nach Wegen, um dies verhindern zu können. Vor der Familie Adebayo, den Paten und den vielen Helferinnen lag ein steiniger Weg. Durch Rashidat Adebayos respektvolles Auftreten bei Einrichtungen und Behörden waren diese sehr von ihrer angetan und wirkten kooperativ mit.