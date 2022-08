20 Jahre Förderverein Freibad in Dabringhausen : „Summer Stage“ feiert das Freibad in Dabringhausen

Dabringhausen Der Förderverein des Waldbads in Dabringhausen besteht seit 20 Jahren. Gemeinsam mit dem Schwimmverein betreibt er das Bad in der zehnten Saison rein ehrenamtlich.

Als die Sonne hinter den Baumwipfeln verschwunden war und das Trio „Pop-Sofa“ zur zweiten Hälfte ihres Auftritts nach einer Pause auf die Bühne zurückkehrte, streckte sich ein Meer aus in die Höhe gestreckten Händen der Sängerin Nadine Weyer entgegen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte Dabringhausens „Goldkehlchen“, die nicht zuletzt dank ihrer Auftritte mit den „Beer bitches“ von Carolin Kebekus überregionalen Bekanntheitsstatus inne hat, „ihr“ heimisches Publikum fest im Griff. Das Konzert von „Pop-Sofa“ krönte den „Summer Stage“-Abend im Dabringhausener Freibad , mit dem das 20-jährige Bestehen des Fördervereins des Waldbads an der Linnefe gefeiert wurde.

„Das Freibad wird in diesem Jahr in der zehnten Saison rein ehrenamtlich betrieben“, benannte Katja Salz-Bannier vom Schwimmverein Freibad Dabringhausen (SVFD) einen weiteren Grund zum Feiern: „Wenn an einem sonnigen Tag das Freibad gut besucht ist, Kinderaugen glänzen und viel Lachen hörbar ist, dann wissen wir, warum wir das tun.“ Die von Herzblut und Kampfgeist geprägte ehrenamtliche Arbeit für den Betrieb des Freibades sei unglaublich wichtig für Dabringhausen und das Umfeld, sagte Kämmerer Dirk Irlenbusch, der in Vertretung von Bürgermeisterin Marion Lück die Gratulation der Stadtverwaltung überbrachte. Die ehrenamtliche Leistung verdiene Riesen-Respekt. „Ohne dieses Engagement und ohne diesen Einsatz würden wir heute nicht hier stehen“, stellte Irlenbusch fest.