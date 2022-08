Freibäder in Düseldorf : Am Spitzentag kamen 1600 Gäste in das Freibad

Am Spitzentag kamen 1600 Gäste in das Freibad

Düsseldorf Das Kaiserswerther Bad zieht eine positive Zwischenbilanz. Eine große Reiselust verhindert allerdings, dass noch mehr Besucher kamen.

Das konnte auch der heißeste Tag im Jahr, der 19. Juli, mit 1300 Gästen nicht mehr toppen. Und obwohl das Wetter fast durchweg stabil war, lag auch der gesamte Monat mit 13.000 Besuchern hinter den Zahlen vom Juni. Auch die Besucherzahlen vom Vorjahr konnten nicht ganz erreicht werden, was zunächst verwundert, denn in dieser Saison dürfen wieder alle Bürger ohne Einschränkungen die Sportanlage besuchen. In den beiden Vorjahren hatte diese nur für Vereinsmitglieder geöffnet. „Wir merken einfach, dass in diesem Jahr sehr, sehr viele Menschen verreist sind oder andere Angebote wie die Kirmes und Stadtfeste besuchen. Da herrscht einfach ein großer Nachholbedarf“, sagt die Badleiterin.