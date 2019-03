Sportlerehrung: An Wegbergs Sportgeschichte geschrieben

Wegberg Bei der Sportlerehrung von Stadt und Stadtsportverband Wegberg standen mit Felix Hoppe und Wolfgang Bley zwei herausragende Ehrenamtler im Mittelpunkt. Beide haben den Wegberger Sport über Jahrzehnte maßgeblich geprägt.

Die Schwimmstrecken schienen ihn ganz besonders zu beeindrucken. „5000 Meter. Das ist ja eine Distanz, die viele zu Fuß schon gar nicht mehr gehen“, sagte Günter Mirbach. Er führte durch die Sportlerehrung, zu der die Stadt Wegberg und im Besonderen der Stadtsportverband Wegberg eingeladen hatten, denn auch das Jahr 2018 stellte eine Vielzahl an herausragenden sportlichen Leistungen zusammen, sodass es wieder an der Zeit war, die Leistungen in einem feierlichen Rahmen zu würdigen. In der Wegberger Mühle blickte man gemeinsam auf das Wegberger Sportjahr 2018 zurück.

Wie das Thema mit dem Gelingen funktioniert, zeigten zwei Vorzeigesportler, deren ehrenamtliches Engagement rund um den Sport in Wegberg bei der Sportlerehrung gewürdigt wurde. Hinter der „Sonderehrung für zwei verdiente Ehrenamtler“ verbargen sich zwei wohlbekannte Namen: Felix Hoppe vom VSV Grenzland Wegberg und Wolfgang Bley von den Freien Schwimmern Wegberg beweisen seit vielen Jahrzehnten, auf welche Weise Ehrenamt klappt. Manfred Schmidt wusste nur allzu gut, dass seine Laudatio eigentlich viel länger hätte ausfallen müssen, denn das, was Felix Hoppe, der bald 89 Jahre jung wird, sein Leben lang für den Sport getan hat, füllt quasi Bücher. „Felix schreibt Wegberger Leichtathletik-Geschichte“, sagte Schmidt, der versuchte, den Spagat zwischen dem Sportler Felix Hoppe und dem Funktionär Felix Hoppe zu schaffen. Denn: Hoppe wirkte an derart vielen Stellen mit großem Erfolg, so dass es kaum möglich ist, alles darzustellen. Exemplarisch sei die Gründung des VSV Grenzland zu nennen, die Hoppe am 12. Dezember 1975 vollzog. „Schon am Silvestertag 1975 fand unser erster Silvesterlauf statt“, erinnerte sich Schmidt. „Bis heute sind 186 Laufveranstaltungen beim VSV unter Mitwirkung Hoppes zusammengekommen.“ Fast müßig zu erwähnen war es letztlich, Hoppes eigene sportliche Leistung darzustellen, hat er sich doch nicht nur regional einen Namen gemacht, sondern auch bei Welt- und Europameisterschaften Akzente gesetzt. Bis heute ist Felix Hoppe übrigens bei Wettbewerben am Start.