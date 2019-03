Umweltausschuss des Kreises Heinsberg erklärt Maßnahmen : Bessere Wasserqualität erwartet

Um das Wasser in den Raky-Weihern und im Helpensteiner Bach in Wegberg zu verbessern, wurde im Herbst 2018 eine Fischtreppe angelegt. Foto: Michael Heckers

Heinsberg/Wegberg Anwohnerkritik, die neue Fischtreppe am Helpensteiner Bach und an den Raky-Weihern in Wegberg verfehle ihren Zweck, wies der Kreis Heinsberg im Umweltausschuss zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Mit Kritik an der Revitalisierung der Raky-Weiher und der Renaturierung des Helpensteiner Bachs beschäftigte sich jüngst der Umweltausschuss des Kreises Heinsberg. Das Gebiet zwischen Arsbeck und Dalheim ist in einer achtjährigen Phase, die mit einer vom Kreis Heinsberg in Auftrag gegebenen Gesamtuntersuchung gestartet war, umgestaltet worden. Jüngst hatte es kritische Stimmen von Anwohnern gegeben, dass vor allem die neue Fischtreppe ihren Zweck verfehle. Auch war Unverständnis über die vorgenommenen baulichen Maßnahmen geäußert worden. Die Kreisverwaltung wies diese Kritik zurück und erläuterte Einzelheiten.

Michael Schnell vom Amt für Umwelt und Verkehrsplanung stellte die Maßnahmen dar, wobei er betonte, dass der Bau der Fischaufstiegsanlage Voraussetzung für eine Förderung war und diese eine Wanderhilfe für Fische und andere Gewässerorganismen sei. Die zunehmende Verlandung der Teiche am sogenannten Pförtnerhäuschen, das zur ehemals daneben stehenden Villa Raky gehörte, sowie der Rückgang des Schilfbewuchses waren im Jahr 2010 Gründe für den Kreis Heinsberg gewesen, federführend ein Konzept zur weiteren Entwicklung des Gebiets zu initiieren. Zudem war aus einem Regenüberlaufbecken bei Arsbeck-Büch rund 20 Mal im Jahr Mischwasser abgeschlagen worden, das in die Teiche gelangte. Eine Gewässerstrukturgüte von 6 bis 7 und eine hohe Sedimenteinlagerung, auch durch den in die Teiche fließenden Helpensteiner Bach, waren weitere problematische Faktoren.

Als zielführende Maßnahmen zur Verbesserung wurden eine vorübergehende Trockenlegung der beiden Teiche und das Abtrennen des Helpentsteiner Baches durchgeführt. „Das Problemkind war der mittlere Teich“, merkte Michael Schnell an, dabei ging er von den ehemals drei Teichen aus, von denen der oberste schon länger trocken liegt. „Der Biber war Schuld daran, dass wir diesen Teich nie richtig trockenlegen konnten.“ Das Tier hat durch seine baulichen Aktivitäten ebenso Wasser des Helpensteiner Bachs umgeleitet.