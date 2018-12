In Viersen: Zuchttauben im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen

Viersen Die Täter schlugen am Wochenende zu und stahlen 60 Tauben aus einem Garten in Viersen. Der Schaden ist beträchtlich, eine heiße Spur hat die Polizei noch nicht.

Es gurrt nicht mehr in Taubenschlag: Unbekannte haben am Freitag oder Samstag 60 Zuchttauben aus ihrem Zuhause in einem Garten in Viersen gestohlen.