Feuer in Viersen : Lagerhalle brennt komplett aus - Feuerwehr im Großeinsatz

Foto: Günter Jungmann 5 Bilder Großbrand in Viersen - Lagerhalle brennt komplett aus

Viersen Am frühen Samstagmorgen hat es in Viersen einen Großbrand gegeben. Gegen 3.20 Uhr stand eine Lagerhalle auf der Straße Hülsdonk in Flammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Halle im Hinterhof, in der unter anderem Reifen gelagert wurden, brannte komplett aus.

Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und konnte ein Übergreifen des Feuers auf anliegende Wohnhäuser verhindern.



Schwierige Löscharbeiten : Brand und Explosion in Lagerhalle in Bochum

zurück

weiter

Die Brandursache steht bislang noch nicht fest. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

(mba)