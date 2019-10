Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Gasflaschen

Einbruch in Viersen

Viersen Die Täter brachen einen Carport auf einem Firmengelände in Viersen auf.

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 11.30 und 18.45 Uhr auf dem Gelände der Firma Tedox an der Bahnhofstraße in Viersen das Vorhängeschloss zu einem verschlossenen Carport aufgebrochen. Darin wurden nach Angaben der Polizei Gasflaschen aufbewahrt. Die Täter haben fünf dieser Flaschen gestohlen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.