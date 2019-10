Handball : ATV Biesel bietet mehr als nur Handball

Handball Der 110 Jahre alte Verein ist um eine gute Balance zwischen Leistungs- und Breitensport bemüht. Ein wenig Sorgen macht sich der Klub aber um seine Jugendmannschaften.

Vor 110 Jahren, genauer gesagt am 29. September 1909, wurde der ATV Biesel in das Vereinsregister eingetragen. Von da an durchlebte der Verein Höhen und Tiefen, verlor aber nie den Fokus von Sport und Gemeinsamkeit aus den Augen. In den ersten Jahren war das Turnen beim ATV weit verbreitet, was größtenteils auf die Vereinsgründer zurückzuführen ist, welche selber Turner waren und auf der Bieselstraße lebten. Seit über 80 Jahren wird aber auch Handball gespielt.