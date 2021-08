Brand in Brüggen-Bracht : Feuer in der Waschküche

Feuerwehr und Polizei gehen von einem technischen Defekt aus. Foto: Christian Breuer

Brüggen Am Montag gegen 13 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Waschkeller eines Wohnhauses an der Königstraße in Brüggen-Bracht alarmiert worden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei hat es dort einen technischen Defekt entweder in einer Wachmaschine oder in einem Wäschetrockner gegeben, der Ursache für den Ausbruch des Feuers war.