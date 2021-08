Unfall in Brüggen : Schüler auf Rad kollidiert mit Auto

Der verletzte Jugendliche kam per Rettungswagen in ein Hospital. Foto: dpa/Nicolas Armer

Brüggen Ein radelnder Schüler (14) aus Niederkrüchten ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 11.50 Uhr leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr er auf dem Gehweg am Westring in Brüggen statt wie vorgeschrieben den Radweg zu nutzen.

Der Jugendliche fuhr seitlich in ein Auto, als dessen Fahrer (34) an der Burggemeindehalle über den Gehweg auf die Straße abbog. Per Rettungswagen wurde der 14-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(busch-)