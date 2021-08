Politik in Viersen : Schüler, Europa und Martin Schulz

Politik in Viersen

Viersen-Dülken Der ehemalige Präsident des EU-Parlaments diskutierte mit Schülern des Clara-Schumann-Gymnasiums über Europa. Den jungen Leuten besonders wichtig: die Klimapolitik.

Auf die Schüler des Clara-Schumann-Gymnasiums/Europaschule wartet an diesem Dienstagmorgen namhafter Besuch. Martin Schulz , ehemaliger Präsident des EU-Parlaments und 2017 Kanzlerkandidat der SPD , besucht die Europaschule, um mit dem Sozialwissenschafts-Grundkurs über politische Themen zu diskutieren. Im Fokus soll das Thema stehen, mit dem sich Schulz wie kaum ein anderer identifiziert: Die Europäische Union, denn der 65-Jährige bezeichnet den Staatenverbund als „sein Herzensprojekt“.

In Vorbereitung auf die Diskussionsrunde bildeten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld vier Themengruppen: Sicherheits- und Außenpolitik, Klimapolitik, Zukunft der Europäischen Union und Soziales. Die Veranstaltung sollte laut Sozialwissenschaftslehrer Ingo Klüsserath zur politischen Diskussion und zum Vertreten von Werten anregen. Schulz beantwortet die Fragen routiniert, mal erklärt er kurz und sachlich, bei anderen Themen holt er weiter aus, redet sich regelrecht in Rage. Was deutlich wird: Für ihn ist Europäische Union mehr als nur ein praktikabler Zusammenschluss von 27 Mitgliedsstaaten. “Die EU ist eine Gemeinschaft aus verschiedenen Kulturen, die die zentralen Fragen unserer heutigen Zeit nur im Einklang bewältigen kann“, erklärt Schulz sein Bild der EU. Dabei seien besonders zeitnahe Lösungen im Hinblick auf den Klimawandel von zentraler Bedeutung für nachfolgende Generationen.