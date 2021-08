Corona in Viersen : Für Schulen und Kitas — Politik stimmt für CO2-Ampeln

In anderen Kommunen sind CO 2 -Ampeln schon im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Viersen Die Geräte sollen für 196 Grundschul-Klassenräume in Viersen und 171 Räume in Kitas angeschafft werden. Endgültig entscheidet der Stadtrat in der kommenden Woche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viersens Kitas und Grundschulen sollen flächendeckend mit sogenannten CO 2 -Ampeln ausgestattet werden. Das empfiehlt der Hauptausschuss; die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag.

Mit den CO 2 -Ampeln soll die Luftqualität in den Räumen überwacht werden. Sie messen die Konzentration von Kohlendioxid. Je nach Ampelsignal, wissen Lehrer und Schüler, dass es an der Zeit ist, zu lüften. So soll mit Blick auf die Corona-Pandemie das Infektionsrisiko gesenkt werden. Ein Stoßlüften der Räume ersetzen die CO 2 -Ampeln aber nicht.

Die SPD hatte im Mai einen entsprechenden Prüf-Antrag für die Anschaffung gestellt. Insgesamt sollen nun in Viersen 195 Grundschul-Klassenräume mit den CO 2 -Ampeln ausgestattet werden, ebenso 171 Betreuungsräume in Kindertagesstätten und 58 Umkleideräume von Turnhallen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 106.000 Euro, die bislang im städtischen Haushalt nicht vorgesehen waren. Kämmerer Christian Canzler ist zuversichtlich, dass die Geräte über zusätzliche Einnahmen bei der Gewerbesteuer gegenfinanziert werden können.

Die Verwaltung rät, die Geräte flexibel einzusetzen. Sie geht davon aus, dass sich nach anfangs regelmäßiger Nutzung der Ampeln bei Schülern und Lehrern ein Lerneffekt einstellt: In kurzen Zeitabständen zu lüften, wird also zur Routine. „Es wird deshalb als nicht erforderlich gesehen, in sämtlichen Räumen dauerhaft eine CO 2 -Ampel zu installieren.“ Der Vorschlag: Die in Grundschulen nicht mehr benötigten Geräte könnten später in weiterführenden Schulen eingesetzt werden.

(mrö)