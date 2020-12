Autos in Schwalmtal aufgebrochen : Diebe schlagen Scheiben an zwei Autos ein

Die Polizei in Viersen bittet um Hinweise auf Tatverdächtige (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Unbekannte haben auf dem Wanderparkplatz an der Nordtangente in Waldniel zwei Autos aufgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter am Montag zwischen 14 und 15.45 Uhr an beiden Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter stahlen diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen. Um Hinweise auf Tatverdächtige bittet die Kripo unter Ruf 02162 3770.

(biro)