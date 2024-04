Festnahme in Bedburg-Hau Polizei nimmt zwei Georgier fest, die Zigarettenautomaten aufbrachen

Am Donnerstag (4. April 2024) gegen 3.25 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass sie in Bedburg-Hau zwei verdächtige Personen auf der Saalstraße in Höhe des dortigen Zigarettenautomaten festgestellt habe. Sie würde „knackende“ Geräusche hören, die eher unüblich beim Vorgang des Zigarettenziehens seien.