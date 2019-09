Freilichtmuseum : Alte Dampfrösser schnauben in Grefrath

Grefrath Der traditionelle Treckertreff lockte am Sonntag Hunderte von Besuchern ins Grefrather Freilichtmuseum. Erstmals dampfte eine Lokomobile auf dem Gelände. Zudem wurde Getreide mit einem alten Dreschkasten gedroschen.

Das schwarze Ungetüm lässt die Besucher innehalten. Hinter der gusseisernen Ofenklappe glüht der Koks. „Wir haben drei Stunden lang vorgeheizt. Jetzt haben wir genügend Druck erreicht, um die Lokomobile zu starten“, erklärt Volker Toebe vom LVR-Industriezentrum Oberhausen. Vier Bar sind gegeben. Langsam öffnet er das Dampfventil. Wasserdampf quillt aus der Anlage und hüllt alles für einen kurzen Moment in Nebel. Ein leichtes Andrehen des großen Schwungrades und die Kurbelwelle beginnt zu arbeiten. Die Lokomobile, satte 4,5 Tonnen schwer, gerät in Bewegung, was Toebe veranlasst, noch einmal die Handbremse nachzuziehen. „Die Lokomobile stammt aus dem Jahr 1907 und war bis in die 70er-Jahre noch in einem Sägewerk im Sauerland im Einsatz“, erzählt der Fachmann.