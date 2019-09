Gewinnübergabe : Ein dynamisches „S“ steht für die Zukunft von Oedt

Oedt (rei) Das Ergebnis der Bürgerbeteiligung zum Thema „Logo ISEK Oedt“ steht fest. Glückliche Gewinnerin ist Julia Berger aus Grefrath. Anfang Juni hatte das Quartiersbüro Oedt/Mülhausen zur Beteiligung an einem Wettbewerb aufgerufen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury war der ganzheitliche Ansatz des Gewinner-Entwurfes: „Das ,S’ in ISEK soll den Weg in die Zukunft symbolisieren. Die vier Rechtecke stehen für die vier Gref­rather Ortsteile. Oedt ist dabei in einem kräftigerem Grün dargestellt“, erläutert die Gewinnerin, die über die Zeitung von dem Wettbewerb erfahren hatte. Gewinnerin Julia Berger erhielt im Oedter Quartiersbüro einen Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft „Grefrath InTakt“ über 100 Euro. Den Gewinn überreichte Grefraths Wirtschaftsförderer Jens Ernesti im Namen von Bürgermeister Manfred Lommetz. Zum ersten Mal offiziell eingesetzt wird das neue Logo beim Werkstattverfahren zur künftigen Gestaltung des Marktplatzes Oedt in dieser Woche.