Diamantene Hochzeit : Hildegard und Karl Schiffer seit 60 Jahren verheiratet

Grefrath In Grefrath sind Karl (87) und Hildegard (85) Schiffer sehr verwurzelt, obwohl beide nicht aus der Gemeinde stammen.

Kennen gelernt haben sie sich am Arbeitsplatz. Karl Schiffer arbeitete bei der Firma Derix. Das Grefrather Unternehmen stellt Zubehör für Textilmaschinen her. Er war dort als Rietmachermeister beschäftigt, seine spätere Ehefrau Hildegard arbeitete in dem Betrieb als kaufmännische Angestellte. Das ist lange her. Am vergangenen Dienstag, 27. August, konnten Karl und Hildegard Schiffer auf 60 glückliche Ehejahre zurückblicken. Da wurde nur im engsten Familienkreis – das Ehepaar hat eine Tochter und einen Sohn nebst Schwiegerkindern sowie vier Enkel – gefeiert. Die Diamantene Hochzeit soll am Samstag, 31. August, mit einem Dankgottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche und anschließend im Restaurant „Alt-Grefrath“ mit Familie, Freunden und Bekannten gebührend gefeiert werden.

In Grefrath sind Karl (87) und Hildegard (85) Schiffer sehr verwurzelt, obwohl beide nicht aus der Gemeinde stammen. Karl Schiffer ist mit sechs Geschwistern in Viersen aufgewachsen. Er hatte ein tragisches Schicksal: Während eines Bombenangriffs im Frühjahr 1945 auf Viersen kamen seine Mutter und fünf Geschwister ums Leben. Er selbst überlebte, weil er zu dieser Zeit mit der Kinderlandverschickung in Thüringen war. Auch Hildegard Schiffer hat eine dramatische Jugend hinter sich. Sie musste 1945 mit ihren Eltern vor den heranrückenden russischen Truppen aus der Region Allenstein in Ostpreußen in den Westen fliehen. Die Familie kam nach Grefrath.

Karl Schiffer ist seit 1945 dem Fußball und hier dem SSV Grefrath eng verbunden, zunächst als Spieler, dann als Trainer und Betreuer sowie in in verschiedenen Funktionen im Vereinsvorstand. Noch heute lässt er kein Heimspiel seine Klubs aus. Ein Enkel spielt mit der 1. Mannschaft in der Bezirksliga. Ehefrau Hildegard hat das Hobby ihre Mannes stets mitgetragen.

hildegard und karl schiffer. Foto: Schiffer

Gemeinsam geht das Jubelpaar gern auf Reisen. Viele europäische Hauptstädte hat man kennengelernt. Aber vor allem in die Berge Tirols und Bayerns zieht es sie sowohl im Sommer als auch im Winter. Auch an die Nord- und Ostsee geht es häufig im Sommer.

(rei)