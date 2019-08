Kostenpflichtiger Inhalt: Trauriger Fund im Kreis Viersen : Tierschützer bergen tote Enten aus Niers

Die Enten, die überlebt haben, werden in Oedt aufgepäppelt und später wieder ausgewildert. Foto: pfeifer

Kreis Viersen Helfer von „Notfelle Niederrhein“ haben in Grefrath 15 tote und 18 kranke, aber noch lebende Vögel gefunden. Ursache könnte das Nervengift einer Blaualge sein. Der Kreis Viersen rät, Hunde in Gewässernähe an die Leine zu nehmen.