Herbstfest : Vereinsbaumgemeinschaft hat beim Herbstfest Pech mit dem Wetter

INFO

Beginn am Freitag Das Fest begann bereits am Freitag um 17 Uhr mit einer heiligen Messe, die musikalisch vom MGV Liederkranz Grefrath gestaltet wurde. Anschließend trat die Live-Band „We are Sound“ vor recht großem Publikum auf.

Kitas profitieren Der Reinerlös des Herbstfestes kommt den fünf Kindertagesstätten in Grefrath zugute.