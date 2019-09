Tönisvorst : CDU fordert Radwegekonzept

Auch ein Radwegekataster soll angelegt werden. Dadurch soll eine langfristige Planung möglich sein.

Der Ruhrtalradweg, der Donauradweg oder die Niederrheinroute sind bekannte Radwege mit überörtlicher Bedeutung. Sie zeigen, welche Bedeutung das Fahrrad im Tourismus hat. Allerdings, so die Tönisvorster CDU, sei Urlaub nicht der überwiegende Zeitabschnitt im Jahr, sondern der nicht nur graue, sondern oftmals bunte und abwechslungsreiche Alltag. Gerade im Alltag die Rolle des Fahrrads als Verkehrsträger zu stärken, ist ein Anliegen der Tönisvorster CDU-Fraktion. „Wir wollen funktionstüchtige, sichere und moderne innerstädtische Radwege“, betont Fraktionsvorsitzender Christian Rütten. Tönisvorst sei eine Apfelstadt, aber ganz sicher auch heute schon eine Fahrradstadt. „Diese Stärke Tönisvorsts wollen wir ausbauen“, betont Rütten.