CVJM Vorst : Segelfreizeit hat noch Plätze frei

Foto: CVJM Vorst

Tönisvorst Der CVJM Vorst bietet auch in diesem Jahr in der zweiten Herbstferienwoche vom 19. bis 25. Oktober eine Segelfreizeit für Jugendliche und Erwachsene an. Alle Interessierten ab 13 Jahren – unabhängig von der Konfession – sind eingeladen, eine Woche an Bord eines wunderschönen Zwei-Masters zu verbringen, auf der Nordsee die Wattenmeerinseln anzusteuern, je nach Wetter sich im Watt trockenfallen zu lassen, mit Wattspaziergängen, Besuch von idyllischen Hafenstädtchen am Ijsselmeer und vieles mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für 320 Euro inklusive Anreise und Vollverpflegung ist diese Woche noch zu bekommen. Informationen und Buchung bei Freizeitleitung Lars Rabenstein, Tel. 0 151 515710 77.

(RP)