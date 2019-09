Kostenloser Service der Stadt : Hauseigentümer sollten Ratten nicht selbst bekämpfen

Tönisvorst Die Stadt Tönisvorst bietet einen kostenlosen Service zur Beseitigung von Schädlingen an. Die Bürger sollten nicht selbst tätig werden.

Wer Ratten auf öffentlichen Flächen oder auch in seinem eigenen Garten sieht, sollte sich an die Stadt wenden und das melden. „Wir werden dann tätig“, verspricht Goßen. Die Bürger selbst sollten keine Köder mit Rattengift auslegen, weil sie Gefahr laufen, dadurch das Grundwasser zu vergiften. Jörg Friedenberg vom Fachbereich Tiefbau teilt außerdem mit, dass die Stadt zweimal im Jahr gezielt Köder in Kanälen auslege, um der Rattenplage Herr zu werden. Die Kanaldeckel würden dann mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.

Auch die Bürger könnten dazu beitragen, dass die Ratten sich nicht so schnell ausbreiten: „Niemand sollte Essensreste in die Toilette schütten.“ Auch auf dem Kompost in den Grünanlagen lockten weggeworfene Brötchen und andere Essensreste Ratten an und dienten ihnen als Nahrung.