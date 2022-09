Umweltausschuss in Tönisvorst : Agri-Photovoltaik kann in Tönisvorst Leuchtturmprojekt werden

Tönisvorst Der Startschuss fiel im Umweltausschuss. Die Verwaltung wurde beauftragt, die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen und ein Konzept zu erarbeiten.

Es war von einem „Leuchtturmprojekt“ die Rede, von einem Prozess, den es jetzt anzustoßen gelte. Dirk Louy (CDU) riet, Know-how aus Süddeutschland einzuholen, wo es so etwas schon gibt. Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg regte angesichts begrenzter personeller Ressourcen an, kreisweit aktiv zu werden. Seine Vision: „Vielleicht können wir hier in Tönisvorst den Testballon steigen lassen.“ Markus Driehsen (CDU) erklärte: „Es ist nicht so, dass die Landwirte sich bereits auf den Weg gemacht haben, aber sie können sich so etwas wie Agri-Photovoltaik auf ihren Feldern sehr gut vorstellen.“