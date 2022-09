Einwohnerversammlung geplant : Campus-Projekt: Studie wird im Oktober vorgelegt

Tönisvorst Wie es mit dem Campus-Projekt in St. Tönis weitergeht, werden Bürger erst im Oktober erfahren. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses stellte die Verwaltung einen Zeitplan vor, der nicht nur der Politik, sondern auch der Bürgerschaft die Möglichkeit geben soll, sich zu informieren.

Zunächst hatte man auf eine schnellere Bearbeitung gehofft. „Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass diese (Machbarkeits- und integrierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) nach der Sommerpause direkt vorliegen und eine weitere Beratung mit Entscheidung ermöglichen sollten“, heißt es von der CDU-Fraktion, die für die nächste Ratssitzung am Donnerstag, 8. September, eine Anfrage gestellt hat. Sie will Auskunft darüber, warum „die ursprüngliche Planung mit Vorlage nach der Sommerpause trotz der besonderen Dringlichkeit angesichts der Raumsituation unserer Schulen in den kommenden Jahren nicht eingehalten werden“ konnte. Dazu will die Verwaltung Auskunft geben.

Die CDU will auch wissen, wie der weitere Zeitplan aussieht. Den legte die Verwaltung nun schon dar: Nach dem Erhalt der Unterlagen sollen diese am 12. Oktober auf der Campus-Internetseite veröffentlicht werden. Am 20. Oktober soll das Büro Assmann die Betrachtung in einer Ratssitzung öffentlich vorstellen – und zwar im Forum, damit möglichst viele Bürger dabei sein können. Die Beschlussempfehlung der Verwaltung soll in der Ratssitzung am 17. November präsentiert werden, für den 22. November ist eine Einwohnerversammlung geplant, in der alle Etappen des bisherigen Prozesses noch einmal dargestellt werden.