Feuerwehr in in Haan : Ausschuss für Neubau in Gruiten

Feuerwehr in in Haan

Haan Das Gerätehaus der Feuerwehr wird zwar teuer, muss aber trotzdem gebaut werden. An dem neuen Standort sollen nach der Fertigstellung 42 Personen und fünf Fahrzeuge untergebracht werden können.

Freude bei der CDU-Fraktion im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten darüber, dass es mit dem Feuerwehrgerätehaus in Gruiten weitergeht. „Nicht so sehr freut uns allerdings, was wir an Zahlen sehen mussten“, sagte Vincent Endereß (CDU) am Mittwoch im Rathaus.