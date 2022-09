27 Menschen mit Corona im Krankenhaus : 997 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Donnerstag, 25. August, 997 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstag mit. Der Kreis gibt derzeit die Zahl der Neuinfizierten nur noch einmal pro Woche bekannt.

Unter den 997 Fällen gab es 168 in Willich, 139 in Kempen, 68 in Tönisvorst und 39 in Grefrath. 261 neue Fälle gab es in Viersen, 144 in Nettetal, 73 in Schwalmtal, 60 in Brüggen und 45 in Niederkrüchten. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt aktuell (1. September) laut Robert-Koch-Institut bei 334,3, in NRW liegt sie bei 296,9. Nach einer Hochrechnung liegt die Zahl der akut infizierten Personen im Kreisgebiet aktuell bei 2313.