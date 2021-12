Ratingen : Joris gewinnt Lesewettbewerb

Ratingen Ein spannender Tag stand am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium auf dem Programm: Alle Klassensieger der Jahrgangsstufe sechs kamen zusammen, um ihre Vorlesekünste zu präsentieren.

In der ersten Runde lasen die Schüler eine Passage aus einem selbst mitgebrachten Buch vor und entführten ihre Zuhörer in verzauberte und abenteuerliche Welten. Auch in diesem Jahr war wieder der kleine singende „Weihnachtsmann“ mit von der Partie und läutete das Ende jeder Runde ein. Die Jury bildeten neben den Deutschlehrkräften Schüler des „DBG-Undercover-Buchclubs“ und Viona aus der 7b, die im Vorjahr den Lesewettbewerb gewonnen hatte.

Die Sechstklässler machten es der Jury nicht leicht. So wurde es in der nächsten entscheidenden Runde des Wettbewerbs in zweifacher Hinsicht richtig spannend. Die Schüler mussten eine kurze Passage aus einem ihnen unbekannten Buch vorlesen. Dafür hatte sich Petra Korfmacher (Unterstufenkoordinatorin und Organisatorin) passend „Die Weihnachts-Verschwörung – ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln“ von Christian Tielmann ausgesucht.