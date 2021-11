Konzertchor Ratingen : Verkauf der Weihnachts-CD unterstützt Kinderschutzbund

Der Ratinger Kammerchor hat eine neue Weihnachts-CD aufgenommen. Sie wird ab soft verkauft. Zwei Euro je Exemplar gehen an den Kinderschutzbund Ratingen.

Die jüngste CD des Ratinger Kammerchors unter der bewährten Leitung von Dominikus Burghardt ist jetzt erschienen. Es handelt sich um die Einspielung der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium des Komponisten Harald Banter (*1930), der insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit dem WDR bekannt geworden ist. Dort trat er in Rundfunk und Fernsehen mit dem von ihm in den frühen fünfziger Jahren gegründeten Harald Banter-Ensemble, (später Media-Band) auf und feierte auch live große Erfolge. Kompositorisch ist er ein Grenzgänger zwischen Jazz und Neuer Musik.

Der KSR, der seinen Sitz an der Düsseldorfer Straße in Ratingen hat, hilft vor allem Kindern, denen Gewalt widerfahren ist – sei es öffentlich oder häuslich – oder die anderweitig in Not geraten. Zudem bietet der KSB auch Hausaufgabenbetreuung, Spielgruppen, Elternhilfe und Familienberatung an. Weitere Informationen unter: www.kinderschutzbund-ratingen.de