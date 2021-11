Bonhoeffer-Gymnasium : Viertklässler und Eltern lernen das Schulleben kennen

Die Steuergruppe „DBGesunde Schule“ stellte sich in der DEingangshalle mit einem Gewinnspiel vor. Foto: RP/Bonhoeffer

Beim Tag der offenen Tür konnten sich Besucher die Unterrichtsräume anschauen, verschiedene Arbeitsgemeinschaften kennenlernen und sich mit den Lehrern austauschen.

Viele interessierte Eltern kamen mit ihren Kindern zum Tag der offenen Tür ins Bonhoeffer-Gymnasium, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Nachdem der Schulleiter, Uwe Florin, und Petra Korfmacher (Erprobungsstufenkoordinatorin) die Gäste willkommen hießen, machten sich die Besucher auf den Weg durch die Schule, um einen Eindruck vom Schulleben am DBG zu gewinnen. Und so unterschiedlich die Fachbereiche sind, so vielfältig war das gebotene Programm.

Die Viertklässler konnten zum Beispiel beim Probeunterricht in den Fächern Englisch, Französisch und Latein „erschnuppern“, wie sich eine Unterrichtsstunde am DBG anfühlt. Auf Spurensuche begaben sich die Kinder als „Sprachforscher“ in dem Fach Deutsch oder sie erkundeten schon einmal „ihren“ Weg zur Schule im Erdkunde-Raum. Und wer immer wissen wollte, wie ein Gummibärchen-Kleber hergestellt wird, durfte den Siebtklässlern im Chemie-Raum über die Schulter schauen. Gebastelt wurde im Kunst-Workshop: Hier konnten die jungen Besucher weihnachtliche Karten herstellen.

Neben der „integrierten Lernzeit“ bietet das DBG als Ganztagsschule auch viele interessante AGs am Nachmittag an. Einen mitreißenden Einblick boten unter anderem die Tanz-AG und die Artisten der Zirkus-AG. Aber auch die Big Band-AG war wieder am Start und sorgte mit der Sängerin Hannah aus der Klasse 6a für eine tolle Stimmung.