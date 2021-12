Ratingen : Nikolaus geht von Tür zu Tür

Ratingen Der König der Reserve-Kompanie, Thomas Woywod, zog gemeinsam mit dem zweiten Schatzmeister und Fahnenoffizier Arnd Machenheimer mit prall gefüllten Tüten in Ratingen von Haus zu Haus.

Was im vergangenen Jahr coronabedingt begonnen hat, wird in diesem Jahr fortgesetzt. Die Nikolaus-Überraschung fand auch in diesem Jahr direkt an der Haustür statt. Schon 2020 hatte sich der Vorstand der Reservekompanie der St. Sebastiani-Bruderschaft entschlossen, die traditionelle Nikolaus-Überraschung für den Nachwuchs der Reserve-Kompanie durch Übergabe der Nikolaus-Tüten direkt an der Haustür durchzuführen. So zogen der König, Thomas Woywod, gemeinsam mit dem zweiten Schatzmeister und Fahnenoffizier Arnd Machenheimer mit prall gefüllten Tüten in Ratingen von Haus zu Haus.