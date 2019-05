Auszeichnungen : Technisches Hilfswerk ehrt langjährige Mitglieder

Für ihre Verdienste um das Technische Hilfswerk (THW) und ihr außerordentliches Engagement wurden Hans Behmenburg und Gerhard Gärtner mit dem THW-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Im Rahmen einer Feierstunde im Haus Oberschlesien in Hösel überreichte THW-Präsident Albrecht Broemme die höchste Auszeichnung des THW. Gleichzeitig war die Veranstaltung ein Dank für das über 50-jährige ehrenamtliche Engagement im der beiden. Ebenfalls dankte Broemme dem bei der Veranstaltung anwesenden Leiter der Feuerwehr Ratingen, René Schubert , mit dem Ehrenabzeichen des Präsidenten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Gut 130 Gäste waren gekommen, um gemeinsam mit Hans Behmenburg und Gerhard Gärtner ihre 50-jährige Mitgliedschaft im THW zu feiern. In einer kurzweiligen Laudatio würdigte Broemme das herausragende ehrenamtliche Engagement von Hans Behmenburg und Gerhard Gärtner, die beide am 10. April 1969 in das THW eingetreten sind.