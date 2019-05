Partnerschaft : Franzosen verkaufen Käse

Deutsch-französische Partnerschaft am Käsestand auf dem Ratinger Wochenmarkt. Foto: RP/Stadt Ratingen

Der erste stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Diedrich begrüßte jetzt die Lehrkräfte und Schülerinnen des Landwirtschaftsgymnasiums Lycée des 3 Chênes (Gymnasium der drei Eichen) aus der französischen Partnerstadt Le Quesnoy auf dem Ratinger Wochenmarkt.

Auch die für den Austausch zuständigen Mitglieder des Partnerschaftsvereins Comité d'Echanges Internationaux, Marie-Lise Bridelance und Patrick Karrenbauer , waren in die Dumeklemmerstadt angereist und unterstützten Chloé Semail (Schülerin), Jeremy Zaremba (Lehrer), K imberley Debruyne (Schülerin) und Laurence Courbot (Lehrerin) bei ihrer Mission.

An dem Stand boten sie nicht nur selbst hergestellte Käsesorten zum Probieren und Kaufen an, sondern es gab auch den ein oder anderen grenzüberschreitenden Plausch in Französisch und Deutsch mit der Kundschaft.