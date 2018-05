Ratingen: Stadt hat beim Personal viele Baustellen

Ratingen Bei der Verwaltung sollen zumindest drei Verträge entfristet werden. Rund 20 Bau-Maßnahmen liegen auf Eis.

Die Menschen im florierenden Stadtteil Ratingen Ost können ein trauriges Lied davon singen: Angekündigte Projekte seitens der Stadt harren seit Monaten, ja Jahren der Verwirklichung - so zum Beispiel der Umbau der vielbefahrenen Kreuzung an der Homberger Straße/Fester Straße/Balcke-Dürr-Allee. Bisher blieb vieles nur Theorie in Papierform, während Investoren ihre Pläne im Bereich des Schwarzbach-Quartiers massiv vorantreiben und dementsprechend Druck auf die Stadtspitze ausüben. Man will auf dem höchst attraktiven Areal in Ost schnell zu Potte kommen.

Ratingen Ost bleibt bei den Planungen ein großer Schwerpunkt: Die Inbetriebnahme weiterer Baufelder im Schwarzbach-Quartier wird an die Fertigstellung notwendiger Verkehrskapazitätserweiterungen gekoppelt. Dies hatte die CDU bereits in einem Antrag 2017 gefordert. Dazu müssen Investor und Stadt gleichermaßen eine enge Zeitschiene einhalten. Als erste Maßnahme steht der Ausbau der Kreuzung Balcke-Dürr-Allee / Homberger Straße an, der aktuell nochmals etwas üppiger überplant wird und dieses Jahr in Angriff genommen werden müsse, so die Politik. Ob die Stadt dies hinbekommen wird, ist allerdings immer noch fraglich. Anwohner in Ost sind jedenfalls sehr skeptisch.