Kreis Mettmann: TÜV zertifiziert Johanniter nach neuester Norm

Kreis Mettmann Der TÜV Rheinland hat der Johanniter-Unfall-Hilfe im Kreisverband Mettmann erneut das Gütesiegel für ihre Arbeit verliehen: Die Johanniter wurden kürzlich erstmals nach der neuen TÜV-Norm DIN ISO EN 9001:2015 geprüft und haben nun das offizielle Zertifikat erhalten.

Nach einer Kontrolle der Arbeitsabläufe, Umsetzung und Dokumentation der Qualitätsstandards in all diesen Bereichen bestätigten die Prüfer, dass der Kreisverband auch die gestiegenen Anforderungen der neuen Norm erfüllt. Kunden und Geschäftspartner können sich also weiterhin der qualitativ hochwertigen Dienstleistungen der Johanniter im Kreis Mettmann sicher sein.