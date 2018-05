Ratingen: Nachteulen haben oft Gesundheitsprobleme

Ratingen Das Schlafverhalten hat Einfluss auf die Lebenserwartung.

Der Mediziner Hartmut Grüger, Chefarzt der Düsseldorfer Klinik für Schlafmedizin Grand Arc, der in den letzten Jahren 3000 Ratinger in Klinik und Schlaflabor betreut hat, sieht ebenfalls, dass spätes Schlafen-Gehen und entsprechendes Aufwachen immer häufiger als Auslöser für oft große gesundheitliche Probleme zu diagnostizieren sind. Die allerdings können, wenn sie erkannt worden sind, auch überwunden werden.

"Es ist ganz klar, dass unser Umgang mit dem Licht mehr und mehr die innere Uhr durcheinander bringt. Wir sitzen bis tief in die Nacht in hell erleuchteten Räumen, lassen das "blaue" Licht von Smartphone und Computer ungefiltert in unsere Augen und irritieren damit unser eigentliches Schlafbedürfnis und unsere grundsätzlich angeborenen Schlafrhythmen", so Grüger.