Heiligenhaus: Im Bücherschrank gibt's Lektüre rund um die Uhr

Heiligenhaus Mitglieder des Arbeitskreises Kultur schauen jeden Tag vorbei, um unerwünschte Titel auszusortieren.

Wenige Monate später wurde dann auch der zweite Bücherschrank in der Stadt eröffnet: An der Moselstraße in der Unterilp wurde ein baugleiches Modell, dank des gleichen Sponsors, errichtet. Hier kümmern sich Mitglieder des Bürgervereins des Stadtteils um den Schrank, der an einem lauschigen, grünen Plätzchen eröffnet wurde, an dem auch eine Sitzbank installiert wurde.