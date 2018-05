Heiligenhaus: Big-Band der Bundeswehr spielt im Gymnasium

Heiligenhaus

Zum vierten Mal gastiert das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr auf Einladung des Lions Club Velbert-Heiligenhaus in Zusammenarbeit mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligenhaus in der Aula der Schule. Am Freitag, 1. Juni, wird die "IKG Big Band" als Vorgruppe des Ausbildungsmusikkorps auftreten und auch ein gemeinsames Stück mit den Musikern aus Düsseldorf darbieten. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Das Programm der Bundeswehr-Big-Band reicht von Jazz Standards und Swing Musik über lateinamerikanische Musik bis zu Rock-Pop und Funk. Das Spendenziel sind auch in diesem Jahr wieder die Jugendfeuerwehren in Velbert und Heiligenhaus. Eintrittskarten können zu 12,50 Euro (Erwachsene) und 6 Euro (Kinder) im Sekretariat der Schule erworben werden.