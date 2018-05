Ratingen : Einbrecher stehlen Bargeld aus Kita in Ratingen West

Ratingen WEST (RP/kle) Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Volkardeyer Straße in Ratingen West. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten der oder die Täter in das Objekt, aus dem sie Bargeld entwendeten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen.

Im Verdachtsfall einer aktuellen Tat sollte man die 110 wählen. Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Einbruchschutz: Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen den Schlüssel stecken. Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn Einbrecher kennen jedes Versteck.

Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus.

(RP)